Продлить лето с новинками Hisense

21.10.2024 15:15

Ещё две новинки Hisense – портативные колонки Party Rocket 160 и Party Rockstar 1600. Акустические системы этих моделей уже можно купить в российских магазинах.



Переносные громкоговорители оснащаются встроенными аккумуляторами, позволяющими слушать музыку в течение длительного времени; яркая светодиодная подсветка создаёт атмосферу клубной вечеринки. Party Rocket 160 и Party Rockstar 1600 комплектуются двумя басовыми динамиками и двумя твитерами. Максимальная выходная мощность Party Rocket составляет 160 Вт, Party Rockstar 1600 – 300 Вт; в серию входит также колонка Party Rocker HP100 мощностью 800 Вт. В Party Rockstar предусмотрен режим усиления басов; все три устройства поддерживают режим «караоке».



Несколько колонок можно объединить, подключив их по Bluetooth, или синхронизировать с телевизором или гитарой. Party Rocket 160 имеет водостойкий (IPX4) корпус, поэтому колонку можно брать с собой на пляж или в бассейн, не боясь, что случайные брызги ей повредят, а Party Rockstar оснащается небольшими колёсами и удобной ручкой.



