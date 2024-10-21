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Продлить лето с новинками Hisense


21.10.2024 15:15

 

 

Ещё две новинки Hisense – портативные колонки Party Rocket 160 и Party Rockstar 1600. Акустические системы этих моделей уже можно купить в российских магазинах.

 

Переносные громкоговорители оснащаются встроенными аккумуляторами, позволяющими слушать музыку в течение длительного времени; яркая светодиодная подсветка создаёт атмосферу клубной вечеринки. Party Rocket 160 и Party Rockstar 1600 комплектуются двумя басовыми динамиками и двумя твитерами. Максимальная выходная мощность Party Rocket составляет 160 Вт, Party Rockstar 1600 – 300 Вт; в серию входит также колонка Party Rocker HP100 мощностью 800 Вт. В Party Rockstar предусмотрен режим усиления басов; все три устройства поддерживают режим «караоке».

 

Несколько колонок можно объединить, подключив их по Bluetooth, или синхронизировать с телевизором или гитарой. Party Rocket 160 имеет водостойкий (IPX4) корпус, поэтому колонку можно брать с собой на пляж или в бассейн, не боясь, что случайные брызги ей повредят, а Party Rockstar оснащается небольшими колёсами и удобной ручкой.

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