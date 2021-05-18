Продукция Pillartech – в портфолио российской Technologica

18.05.2021 12:45

Technologica стала эксклюзивным дистрибьютором венгерской компании Pillartech Audio на территории Российской Федерации. Продукция, выпускаемая под торговой маркой Pillartech – это стойки для аудио компонентов и системы виброразвязки класса High End, а также широкий ряд аксессуаров, с помощью которых пользователь может провести тончайшую настройку звучания своей аудиосистемы. Стойки Pillartech рассчитаны и на использование в домашних кинотеатрах, в том числе с высочайшими требованиями к качеству звука.



Главные отличительные особенности стоек Pillartech – чрезвычайно жёсткий каркас и модульная конструкция, изменяемая по высоте. Это означает, что при изменении комплектации имеющейся аудиосистемы, например, появлении новых устройств, замена стоек не потребуется – их можно с лёгкостью подстроить под новую конфигурацию. Расстояние между полками можно увеличивать на 10, 50 или 100 мм. Каждый модуль в зависимости от модели рассчитан на максимальную нагрузку от 100 до 140 кг.



Горизонтальные компоненты (полки) стоек Pillartech изготавливаются из композитного материала, в основе которого – сверхжёсткий МДФ с содержанием связующего вещества больше, чем в обычном, а также специальный компонент для увеличения плотности. Толщина панелей – 40 мм; все панели вытачиваются и обрабатываются на станках с ЧПУ, что обеспечивают точность формы с погрешностью не более сотых долей миллиметра. Панели окрашиваются экологичной гипоаллергенной краской, а затем покрываются четырьмя слоями лака с полировкой каждого слоя вручную. Стандартные цвета: белый, черный и бургунди; по запросу возможна покраска в любой цвет по шкале RAL. Опорные столбики стоек Pillartech – из алюминиевого сплава Perunal; он обеспечивает оптимальную вибрационную развязку и не намагничивается. Диаметр столбиков – 40 мм. Во всех точках соединения вертикальных опор с горизонтальными панелями наносится специальный абсорбирующий материал, улучшающий виброразвязку компонентов в стойке.



Отдельный сегмент – подставки для акустических систем, как полочных, так и напольных. В компании утверждают, что фирменные подставки серии Mamut не имеют аналогов в мире. Стойки Mamut состоят из базовых нижней и верхней панелей толщиной по 50 мм, между которыми располагается композитный демпфер из стекловолокна с «сэндвич»-каркасом. Высота регулируется изменением количества модулей, а точности горизонтальной установки позволяют добиться входящие в комплект конусы из нержавеющей стали. Что касается платформ для напольных АС, здесь используются прецизионные керамические элементы – по три на опору, итого девять. Использование таких платформ обеспечивает большую чёткость баса и более точное разрешение в области средних частот.