Проекционные системы: тренды

29.11.2022 11:28

Аналитики продолжают отмечать влияние пандемии на состояние рынка, в частности, сегмента аудио-видео оборудования для домашних развлечений. За последние пару лет они выявили несколько основных трендов в развитии домашних кинотеатров.



Первый и главный – дальнейший рост популярности домашних кинотеатров. Влияние вынужденного домашнего «заточения» на пересмотр отношения потребителей к домашним кинозалам очевидно: то, что раньше считалось роскошью, не столько недоступной, сколько излишней, для некоторых стало едва ли не насущной необходимостью. Если раньше двухкомпонентные системы, состоящие из проектора и экрана, пытались «вписать» в интерьер гостиной или спальни, теперь всё больше потребителей (по крайней мере, в США) задумываются о создании отдельного домашнего кинозала, должным образом подготовленного и оборудованного. Большую роль здесь сыграли доступность и разнообразие потокового контента, а также новые технологии, благодаря которым качество изображения и звука этого контента значительно улучшилось.



Проекционные системы – и это тренд №2 – становятся мейнстримом. Даже самые большие телевизоры уступают в размерах проекционным экранам; кроме того, последние намного доступнее по цене. Учитывая тот факт, что в домашнем кинотеатре огромное значение имеет впечатление пользователя, которое напрямую зависит от качества – и размера – изображения, неудивительно, что даже потребители с ограниченным бюджетом всё чаще обраащют свои взоры в сторону двухкомпонентных проекционных систем. При этом (тренд №3) меняется и представление о домашнем кинозале. Это уже не полностью затемнённое помещение, предназначенное исключительно для просмотра кино. Это многофункциональная зона для отдыха, развлечений, занятий спортом, вечеринок, семейных встреч и т.д.



Прочие тенденции, менее ярко выраженные, но очевидные – это растущая популярность уличных развлекательных зон (люди стали чаще задумываться о том, что здоровый образ жизни – не пустые слова, и предпочитают больше времени проводить на открытом воздухе), а также появление всё большего числа универсальных и более технологичых моделей проекционных экранов, простых в установке и управлении и доступных по цене.



