Проекционный экран и ТВ монитор не нужны…

19.10.2022 11:54

…если вы купите TCL NXTWEAR G – «умные» очки, которые создают перед глазами пользователя виртуальный дисплей диагональю 140 дюймов. Разработка была впервые преставлена на выставке Mobile World Congress в прошлом году, а на прошедшей недавно выставке CES 2022 компания показала усовершенствованную версию очков, которую рассчитывает выпустить в продажу уже в декабре.

Через USB-C NXTWEAR G подключаются к смартфону, планшету или ноутбуку (они обеспечивают питание); для подключения к iOS-устройствам требуется адаптер. Перед глазами пользователя разворачивается виртуальный 140-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9 – как альтернатива привычному компьютерному монитору, кино- или игровому экрану. На нём отображается та же картинка, что и на экране подключённого устройства.

Разрешение NXTWEAR G: 1920 x 1080 пикселей для двухмерных изображений, 3840 x 1080 пикселей – для 3D-картинок. Угол обзора составляет 47 градусов; частота обновления 60 Гц. Линзы в очках – с затемнением; за отдельную плату можно приобрести обычные, если нужно, чтобы очки пропускали больше света.

Управлять очками можно кнопками, расположенными на правой дужке; на левой находится колёсико, регулирующее громкость встроенных динамиков (особый режим позволяет «прикрутить» высокие частоты, чтобы не мешать окружающим). Можно использовать с очками и Bluetooth-наушники, подключив их напрямую к источнику сигнала.



