Проекционный онлайн-калькулятор Abira

21.10.2025 12:05

На сайте бренда Abira появился онлайн-калькулятор проекции. Он даёт инженерам, системным интеграторам и проектировщикам AV-решений возможность получить оптимальные параметры инсталляции для каждой из выпускаемых брендом модели проекторов, с учётом габаритов помещения и уровня паразитной засветки.



Калькулятор определяет такие параметры, как оптимальное расстояние до экрана, геометрию экрана (диагональ, соотношение сторон, ширину и высоту), размер изображения и проекционное соотношение, а также настройки вертикального и горизонтального сдвига. Дополнительно проектировщик получает основную информацию об эффективности проекции: размер пикселя, освещённость, плотность пикселей, покрытие экрана. Расчёты сопровождаются двумя схемами – в боковой и фронтальной проекции и с размерными линиями. Калькулятор позволяет вводить разные единицы измерения: сантиметры, метры, дюймы и футы. Сообщается, что погрешность онлай-калькулятора не превышает 5%



Под торговой маркой Abira выпускаются современные надёжные проекторы для профессиональных инсталляций. Продукция бренда предназначена для установки в аудиториях и лекториях, музеях, конференц-залах, тематических парках и пр. В четырёх линейках выпускаемых проекторов представлены модели со световым потоком от 4700 до 15000 люменов. Самые мощные и яркие из них – модели серии Abira S с разрешением WUXGA (1920x1200) и 100% покрытием цветового пространства REC.709. Одна из главных особенностей этих проекторов – сменные моторизованные объективы, позволяющие быстро и гибко настраивать проектор под конкретные условия использования и менять параметры изображения.



