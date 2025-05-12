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Проектор Acer H6541BDK: для кино, работы и учёбы


12.05.2025 15:16

 

 

Новая модель проекторов Acer вышла на российский рынок. Acer H6541BDK – универсальный проектор для дома и офиса с Full-HD матрицей и лампой 4000 лм. Размер проецируемого изображения – от 60 до 300 дюймов по диагонали. Проектор подходит для жилых и офисных помещений малой и средней площади.

 

Full-HD матрица с нативной поддержкой разрешения 1920х1200 пикселей позволяет использовать Acer H6541BDK в домашних кинотеатрах. Оптическая система с 1.1х приближением дополнена цифровым приближением 2х. Диапазон расстояний проецирования – от одного до десяти метров. Изображение – с насыщенными цветами (до 1,07 млрд. оттенков), используются технологии автоматической цветокоррекции LumiSense и ColorBoost 3D и технология подавления синего излучения Acer BlueLight Shield. Лампа – мощная, рассчитана на 12000 часов работы и не требует обслуживания; настройка проста благодаря продвинутой системе автокоррекции трапецеидальных искажений.

 

DLP-проектор Acer H6541BDK компактен, весит всего 2,9 кг, поддерживает различные сценарии установки; уровень шума в режиме «Эко» составляет менее 24 Дб. Для подключения источников сигнала есть два разъёма HDMI 1.4, RJ-232 и сервисный USB разъём, а также комбинированный аудиовыход на внешнюю акустическую систему. Проектор оснащён встроенной аудиосистемой мощностью 3 Вт и замком Kensington; в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.

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