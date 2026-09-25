Проектор Aurzen Zip Pro: складной, карманный, беспроводной

25.09.2026 21:00

Новинка компании Aurzen – складной видеопроектор Zip Pro. Производитель впервые показал его прототип на выставке IFA 2026 и обещал, что в массовое производство устройство поступит в ближайшее время. У Zip Pro тот же форм-фактор, что у модели Zip, а вот возможности иные. Для начала, это первый в мире складной карманный Full HD проектор – по крайней мере, так говорится в пресс-релизе. Заявлены нативное разрешение 1920 x 1080, DLP источник света, встроенный аккумулятор и яркость 200 ANSI люменов (в два раза больше, чем у модели без слова Pro в названии).

Использование 10,7-мм оптической системы позволило уменьшить размеры проектора (в сложенном виде) до 11,5 x 9,7 x 4,4 см. Весит устройство почти 600 г. В разложенном виде два нижних сегмента корпуса служат подставкой, которая позволяет направлять световой поток вперёд, назад, в потолок, а также формировать изображение в портретной ориентации. Процесс настройки упрощают автофокус и система коррекции трапецеидальных искажений по четырём точкам. Благодаря проекционному отношению 1.2:1 максимальный размер проецируемого изображения составляет 115 дюймов по диагонали, однако сам производитель рекомендует более реалистичные 60-80 дюймов.

Поддерживается прямая передача видеосигнала через USB-C. Смартфоны, планшеты и ноутбуки с поддержкой режима DisplayPort Alt Mode могут подключаться к устройству напрямую. Возможности беспроводного подключения включают поддержку AirPlay P2P, Miracast, DLNA, Google Cast и AirLink; при этом некоторые соединения типа «точка-точка» (P2P) могут работать без внешней сети Wi-Fi. Встроенной операционной системы для потоковой передачи нет, поэтому популярные развлекательные приложения придётся запускать через подключенный внешний источник. Заряда аккумулятора ёмкостью 38 Вт/ч хватает на 150 минут воспроизведения в эко-режиме. Поддерживается зарядка через порт USB-C (стандарт Power Delivery) мощностью от 65 Вт; при использовании совместимого источника питания устройство можно заряжать прямо во время просмотра. Мощность двух встроенных динамиков – 2 Вт; к проектору можно одновременно подключить две пары Bluetooth-наушников. Есть сенсорный дисплей, на котором отображается уровень заряда и статус подключения, а вместо пульта ДУ используется приложение AurzenHub. В продажу новинка поступит в конце октября по цене 629,99 долларов США.