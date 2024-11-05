ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Проектор BenQ для начинающих киноманов


05.11.2024 12:02

 

 

Новые 4K-проекторы BenQ рассчитаны на тех, кто хочет устроить собственный кинозал у себя дома, но пока не готов тратить на это много денег или хочет начать с чего-то попроще…

 

Главная характеристика нового 4K UHD проектора BenQ W2720i – именно простота: простота установки, настройки, каждодневного использования. «Интеллектуальный» режим Cinema Mode автоматически настраивает яркость проектора в зависимости от освещённости помещения. Фирменная технология CinematicColor устраняет необходимость погружаться в изучение тонких настроек. Цветовой охват соответствует возможностям ТВ с большими экранами: 90% DCI-P3, 98% Rec.709. Предусмотрены 11 пресетов выбора цветовой температуры, поддерживается контент HDR10+.

 

Размер проецируемого изображения – до 120 дюймов по диагонали. Источник света: 4LED (2500 ANSI люменов, срок службы до 30 тысяч часов). Есть 1.3x зум, автоматическая настройка трапецеидальных искажений по вертикали и ручная – по горизонтали, вертикальный сдвиг линз, настройка по восьми точкам и автонастройка под размер экрана. Коммутация: три порта HDMI 2.1 с eARC, что позволяет получить 7.1-канальный звук при использовании саундбара и внешних акустических систем (сам проектор оснащён парой встроенных динамиков мощностью 5 Вт каждый). Задержка на 4K / 60 Гц составляет 17,9 мс, на 1080p / 240 Гц – 8,7 мс.

Связанные новости:
 Лежи и смотри - 21.08.2024 14:29
 Как выбрать телевизор? Подскажет Hyundai - 07.06.2024 01:50
 BenQ: проектор в громкоговорителе - 14.08.2023 13:09
 Кинотеатральные проекторы BenQ: новинки - 02.06.2023 02:13
 Optoma UHD38: для кинолюбов и игроманов - 26.07.2022 09:37
 Домашний кинотеатр с BenQ W1800  - 05.03.2022 14:50
 Astell&Kern для начинающих - 26.10.2021 09:27
 Контроллер начального уровня Pioneer DDJ-SB2 для Serato DJ и Serato DJ Intro - 20.09.2015 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007