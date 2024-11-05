Проектор BenQ для начинающих киноманов

05.11.2024 12:02

Новые 4K-проекторы BenQ рассчитаны на тех, кто хочет устроить собственный кинозал у себя дома, но пока не готов тратить на это много денег или хочет начать с чего-то попроще…



Главная характеристика нового 4K UHD проектора BenQ W2720i – именно простота: простота установки, настройки, каждодневного использования. «Интеллектуальный» режим Cinema Mode автоматически настраивает яркость проектора в зависимости от освещённости помещения. Фирменная технология CinematicColor устраняет необходимость погружаться в изучение тонких настроек. Цветовой охват соответствует возможностям ТВ с большими экранами: 90% DCI-P3, 98% Rec.709. Предусмотрены 11 пресетов выбора цветовой температуры, поддерживается контент HDR10+.



Размер проецируемого изображения – до 120 дюймов по диагонали. Источник света: 4LED (2500 ANSI люменов, срок службы до 30 тысяч часов). Есть 1.3x зум, автоматическая настройка трапецеидальных искажений по вертикали и ручная – по горизонтали, вертикальный сдвиг линз, настройка по восьми точкам и автонастройка под размер экрана. Коммутация: три порта HDMI 2.1 с eARC, что позволяет получить 7.1-канальный звук при использовании саундбара и внешних акустических систем (сам проектор оснащён парой встроенных динамиков мощностью 5 Вт каждый). Задержка на 4K / 60 Гц составляет 17,9 мс, на 1080p / 240 Гц – 8,7 мс.



