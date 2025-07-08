Проектор Dangbei MP1 Max: серединка на половинку

08.07.2025 15:14

В заголовке – никакой отрицательной коннотации: новый проектор – уникальное устройство с двойным источником света. В нём используется технология тройного лазера и гибридный LED-источник. Результат: выше яркость, точнее цветопередача, больше комфорт для глаз.



Dangbei MP1 Max – компактный проектор с поддержкой Google TV, искусственным интеллектом и гибридным источником света, позволяющим проецировать изображения размером до 150 дюймов по диагонали. Устройство оснащено 0,47-дюймовым 1080p DLP чипом (DMD) производства Texas Instruments с 2,1 млн. микрозеркал и технологией сдвига пикселей, которая преобразует изображение 1080p таким образом, что человеческий глаз воспринимает его как 4K UHD. Это не нативное разрешение 4K, но большинство людей не заметят разницу. Благодаря яркости 3100 ISO люменов проектор MP1 Max можно использовать в хорошо освещённых помещениях, а в некоторых случаях и на открытых пространствах при дневном свете. Размер изображения по диагонали – от 40 до 300 дюймов, но производитель рекомендует использовать экраны от 80 до 150 дюймов (проектор при этом нужно устанавливать на расстоянии от 2,1 д 4



MP1 Max 4K поддерживает HDR и HDR10+, а также 3D – при условии отображения соответствующего контента и использовании специальных очков. Встроенная аудиосистема – два динамика мощностью по 12 Вт; поддерживаются Dolby Audio и DTS Virtual X. Автоматические настройки включают автофокус, коррекцию трапецеидальных искажений, в том числе в режиме реального времени, защиту глаз, интеллектуальную корректировку яркости и многое другое. Встроенная подставка позволяет вращать проектор на 360 градусов в горизонтальной плоскости и двигать на 135 градусов в вертикальной. Благодаря встроенному Google TV пользователям доступны более 10000 приложений, включая Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video и Hulu, то есть более 700000 фильмов, шоу и пр. Управление – с помощью голосового помощника Google Assistant или с пульта.



