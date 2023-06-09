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Проектор N1 Ultra: экран не нужен


09.06.2023 07:24

 

 

N1 Ultra – миниатюрный 4K DLP-проектор, разработанный инженерами китайской компании JMGO. В марте была запущена краудфандинговая кампания, необходимые средства были собраны, и скоро в продажу поступит не одна, а сразу три новые модели: вслед за N1 Ultra (его можно будет купить уже в июне за 2299 долларов США) будут выпущены N1 и N1 Pro (в продаже с июля).

 

N1 Ultra, флагман линейки, оснащается трёхцветным лазерным источником света, который может прослужить до 30 тысяч часов. Кубический корпус проектора крепится к стабилизирующей подставке «гимбал». Проецировать изображение размером до 150 дюймов по диагонали можно прямо на стену или потолок. Есть поддержка Bluetooth и Wi-Fi, Android TV 11, пара 10-ваттных динамиков Dolby. Разрешение – 4K UHD, цветовой охват – 110% BT.2020, HDR10, контрастность 1600:1. Вместо первоначально 4000 ANSI лм в спецификации указаны 2200 CVIA лм (новый стандарт Ассоциации производителей видеопродукции КНР).

 

Full HD проекторы N1 Pro и N1 предназначены для использования в профессиональной сфере. Внешне они не отличаются от флагманской модели. N1 Pro имеет те же размеры (24,1 x 20,3 x 23,6 см) и оснащается таким же чипом Texas Instruments 0,47” DMD; яркость этого проектора немного ниже – 1500 CVIA люмен. В остальном всё то же: два порта HDMI 2.1 (один с eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0… Характеристики «младшей» модели: разрешение 1080p, яркость 800 CVIA лм, чип TI 0,33” DMD, динамики по 5 Вт, один порт HDMI 2.1 port (c поддержкой eARC), размеры 18,7 x 16,5 x 19,1 см.

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