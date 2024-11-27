Проектор с банку «колы»

27.11.2024 14:31

Ещё одна новинка в категории «портативные проекторы» – разработка китайского бренда ETOE. «Умное» устройство под названием Dolphin («Дельфин») с разрешением Full HD и интегрированным Google TV – такой же высоты, как жестяная банка с прохладительным напитком; внутри миниатюрного корпуса – ёмкая батарея, рассчитанная на два с половиной часа работы.



Бренд ETOE вышел на рынок КНР в 2018 году, к 2021 добрался до Японии (там он входит в тройку ведущих поставщиков проекторов) и США. В нынешнем ноябре компания «зашла» в Европу с FHD проектором (также с поддержкой Google TV) Seal Pro. У него тоже цилиндрический корпус, внешне устройство очень напоминает Samsung Freestyle Gen 2. Новая модель – действительно миниатюрный (высота 114 мм, диаметр 100 мм) проектор с DLP источником света, способный проецировать изображение с разрешением 1080p и размером до 150 дюймов по диагонали. Заявленная яркость: 500 ANSI люменов.



Обещают простую настройку: её обеспечивают автофокус и автоматическая коррекция трапецеидальных искажений. Встроенный Google TV открывает доступ к популярным стриминговым платформам, включая Netflix, а Google Assistant даёт возможность выбирать нужный контент голосом. Есть поддержка Chromecast и Airplay. Если вы предпочитаете традиционное кабельное подключение, можете воспользоваться портом HDMI 2.1 или Type-A USB. Встроенные динамики в количестве двух имеют сертификацию Dolby и мощность по 5 Вт каждый. ETOE Dolphin питается от встроенного аккумулятора 100000 мА·ч, электросети по USB-C или пауэрбанка (в комплект поставки не входит). Уровень издаваемого проектором шума – не более 25 дБ, корпус водонепроницаемый. Производитель предлагает (за дополнительную плату) приобретать Dolphin вместе с настольной подставкой и 50-дюймовым портативным экраном; а вот защитный футляр, беспроводной пульт ДУ и кабель для зарядки включены в стоимость устройства. Ожидаемое начало продаж: январь будущего года.