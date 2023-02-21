Проектор с прямым доступом к Netflix

21.02.2023 14:25

Очередной «умный», компактный, удобный в использовании проектор… Чем модель N1 Full HD, которую выпускает китайский производитель Emotn, отличается от других подобных устройств?



Этот проектор имеет официальную лицензию Netflix. Выпускает N1 компания из КНР Dangbei, которой принадлежит бренд Emotn. Когда устройство переводится в рабочее состояние, оно автоматически подключается к «синематеке» популярной стриминговой киноплатформы. Ещё одно отличие – операционная система Linux с предустановленными развлекательными приложениями; пользователи, привыкшие к Android TV, не смогут зайти в Play Store, чтобы загрузить другие приложения.



Проектор-малютка с поддержкой HDR10 способен воспроизводить изображение с нативным разрешением 1080p размером (диагональ) от 60 до 120 дюймов. Предусмотрена лазерная автофокусировка ToF (Time of Flight) и автоматическая коррекция трапецеидальных искажений. Подключение – через 802.11ac Wi-Fi, Ethernet LAN, Bluetooth 5.0, HDMI и USB. Два встроенных динамика по 5 Вт поддерживают Dolby Audio; при желании можно подключить проектор к внешним активным колонкам или Bluetooth-наушникам. Размеры N1 – всего 18,2 x 12,5 x 19,2 см, вес – чуть менее 2 кг. Встроенного аккумулятора нет – проектор питается от розетки; зато имеются небольшая подставка для регулировки изображения (до 12 градусов) и пульт дистанционного управления с «горячими» кнопками для прямого доступа к Netflix, Prime Video и YouTube.



