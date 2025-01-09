Проектор «три-в-одном»

09.01.2025 13:47

На выставке CES 2025 компания LG Electronics (LG) представила две модели проекторов, разработанных в рамках новой фирменной концепции обеспечения максимальной эффективности использования пространства. Новинки – универсальный PF600U, оснащённый Bluetooth-динамиком и светодиодным источником рассеянного света, и PU615U (он же CineBeam S), самый компактный из ультракороткофокусных 4K проекторов LG.

Проектор PF600U представляет собой устройство «три-в-одном»: он может проецировать изображения, как обычный проектор, использоваться как аудиосистема – и даже как осветительный прибор (LG PF600U даже внешне похож на торшер). Разрешение проектора: FHD (1920 x 1080), яркость: 300 ANSI люменов. Бесперебойная потоковая передача контента происходит по технологии OTT через LG webOS. Встроенные стереодинамики с пассивными излучателями обеспечивают насыщенное звучание, светодиодная лампа может менять цвета (всего их девять) и яркость.

Компактный CineBeam S – UST-проектор с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) и яркостью 500 ANSI люменов; охват цветового пространства DCI-P3 составляет 154%. Устройство проецирует изображения диагональю от 40 до 100 дюймов, при этом проектор устанавливается на расстоянии всего несколько дюймов от стены. Встроенная стереосистема поддерживает технологию Dolby Atmos; доступ к популярным потоковым платформам обеспечивает LG webOS. Предусмотрены автоматическая настройка проекции, настройка цвета стены и масштабирование/смещение экрана.



