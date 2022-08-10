Проектор WEJOY: может всё, и даже больше

10.08.2022 14:55

Необычное устройство планирует выпустить в продажу производитель из КНР WEJOY. Китайские инженеры разработали миниатюрный универсальный проектор, способный проецировать изображения диагональю до 300 дюймов. Главная его особенность – интерактивность: проецируемое изображение превращается в своего рода экран гигантского планшета, с которым пользователь может взаимодействовать (писать, рисовать, играть в игры) посредством специальной ручки-указки. Ожидается, что производство начнётся в ноябре 2022 года.

Вариантов применения новинки много: её можно использовать для просмотра фильмов в домашнем кинотеатре, для обучения, в том числе удалённого, для проведения деловых встреч, пресс-конференций – как «вживую», так и с помощью коммуникационного ПО Zoom. LED-источник света надёжно защищён от попадания внутрь даже самых мелких частиц пыли, поэтому проектором WEJOY можно смело пользоваться даже вне помещений, на открытых пространствах.

Проектор с возможностью декодирования 4K контента имеет нативное разрешение 1080p; соотношение расстояния до экрана к ширине получаемого изображения (throw ratio) – 1.25:1. Световой поток в 600 ANSI люмен: чем темнее вокруг, тем более чёткой будет «картинка». Предусмотрены электронный фокус, коррекция трапецеидальных искажений по четырём точкам, есть разъёмы HDMI 2.0 и USB и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth. Проектор позволяет осуществлять беспроводной скринкастинг. Благодаря встроенному Android TV можно смотреть фильмы и программы с YouTube, Netflix, Disney+ и пр. Совокупная мощность двух встроенных динамиков – 10 Вт; есть разъём для наушников.