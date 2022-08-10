ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Проектор WEJOY: может всё, и даже больше


10.08.2022 14:55

 

 

Необычное устройство планирует выпустить в продажу производитель из КНР WEJOY. Китайские инженеры разработали миниатюрный универсальный проектор, способный проецировать изображения диагональю до 300 дюймов. Главная его особенность – интерактивность: проецируемое изображение превращается в своего рода экран гигантского планшета, с которым пользователь может взаимодействовать (писать, рисовать, играть в игры) посредством специальной ручки-указки. Ожидается, что производство начнётся в ноябре 2022 года.

 

Вариантов применения новинки много: её можно использовать для просмотра фильмов в домашнем кинотеатре, для обучения, в том числе удалённого, для проведения деловых встреч, пресс-конференций – как «вживую», так и с помощью коммуникационного ПО Zoom. LED-источник света надёжно защищён от попадания внутрь даже самых мелких частиц пыли, поэтому проектором WEJOY можно смело пользоваться даже вне помещений, на открытых пространствах.

 

Проектор с возможностью декодирования 4K контента имеет нативное разрешение 1080p; соотношение расстояния до экрана к ширине получаемого изображения (throw ratio) – 1.25:1. Световой поток в 600 ANSI люмен: чем темнее вокруг, тем более чёткой будет «картинка». Предусмотрены электронный фокус, коррекция трапецеидальных искажений по четырём точкам, есть разъёмы HDMI 2.0 и USB и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth. Проектор позволяет осуществлять беспроводной скринкастинг. Благодаря встроенному Android TV можно смотреть фильмы и программы с YouTube, Netflix, Disney+ и пр. Совокупная мощность двух встроенных динамиков – 10 Вт; есть разъём для наушников.

Связанные новости:
 «Андроидный» Hisense  - 09.08.2022 09:53
 Paris Rhône: первый проектор за 107 лет - 01.08.2022 13:18
 Optoma UHD38: для кинолюбов и игроманов - 26.07.2022 09:37
 TWS-наушники вырываются вперёд - 18.07.2022 15:16
 В РФ появились проекторы ROLY - 08.07.2022 11:17
 OLED ТВ: BoE против LG? - 04.07.2022 12:08
 4K UST проектор вместо телевизора - 13.01.2022 10:04
 1600 квадратных метров TCL - 30.12.2021 15:33
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007