Проектор XGIMI Horizon Ultra с технологией двойного источника света

04.09.2023 12:50

Производитель из КНР XGIMI представил первое устройство с комбинированным источником света – лазерным и LED. Как сообщается в пресс-релизе, проектор Horizon Ultra – «первый в мире 4K длиннофокусный проектор для домашнего применения с поддержкой Dolby Vision».

В XGIMI заявляют, что смогли справиться с недостатками технологий, традиционно используемых в видеопроекторах, благодаря фирменной Dual Light Technology. Устройства с одним лазерным источником, как правило, имеют хорошие показатели яркости, но в ущерб цветопередаче и общему качеству «картинки». Модели с тройным лазером – яркие и с отличной цветопередачей, но артефакты в изображении – не редкость; наконец, светодиодные проекторы характеризуются относительно невысокой стоимостью и натуралистичностью цветов, но высокая яркость не их «конёк». В Horizon Ultra инженеры XGIMI нашли золотую середину: 2300 ISO люменов обеспечивают возможность просмотра видео даже в светлое время суток без необходимости закрывать шторы; проектор поддерживает 95,5% цветовой гаммы DCI-P3 и более 99,9% цветового пространства Rec.709.

Другие характеристики новинки: проекционное отношение 1.2-1.5:1, размер проецируемого изображения – до 200 дюймов по диагонали; есть поддержка HDR10 и HLG, встроенный Chromecast; объём памяти: оперативная – 2 ГБ, дисковая – 32 ГБ. В нерабочем состоянии проектора источник света закрыт защитной крышкой. Встроенная аудиосистема состоит из пары 12-ваттных динамиков Harman Kardon. Возможности подключения: два порта HDMI (один с eARC), USB, LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, геймеров порадует поддержка 4K / 60 Гц с задержкой всего 18 мс. Есть оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений, настройка выходного сигнала при проецировании на цветную поверхность. Розничная цена устройства 1699 долларов США.



