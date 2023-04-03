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Проектор XGIMI MoGo 2 Pro


03.04.2023 09:34

 

 

MoGo 2 Pro Full HD – новый портативный DLP-проектор с технологией ISA 2.0, разработанный инженерами компании XGIMI – скоро появится в продаже. Производитель начал приём предзаказов на новинку, прототип которой был представлен на выставке CES 2023.

 

Помимо усовершенствованной технологии ISA (Intelligent Screen Adaptation; благодаря ей настройка изображения очень проста и занимает считанные секунды), у обновлённого MoGo 2 Pro больше яркость – 400 ISO люменов против 300 ANSI предыдущей модели; новинка поддерживает 90% цветовой гаммы DCI-P3 и стандарт цветовой температуры D65. Проектор может воспроизводить Full HD изображение (с соотношением сторон 1,2:1) размером до 200 дюймов по диагонали.

 

Операционная среда Android TV 11 обеспечивает доступ к тысячам развлекательных приложений через Play Store. Объём памяти устройства 16 ГБ плюс 2 ГБ оперативной памяти. Есть поддержка Bluetooth 5.0 и 802.11ac Wi-Fi, встроенный Chromecast, порты HDMI 2.0 и USB 2.0, аудио выход 3,5 мм для подключения наушников. Мощность встроенной аудиосистемы с поддержкой Dolby Audio – 16 Вт (два динамика по 8 Вт); есть четыре режима воспроизведения: для фильмов, спортивных трансляций, музыки и новостей. Встроенного аккумулятора нет: зарядка осуществляется по USB-C; при необходимости проектор можно подключить к портативному пауэрбанку (не входит в комплект поставки). В продаже новинка появится 25 апреля – как и более дешёвая модель MoGo 2 с максимальным разрешением 720p и технологией ISA предыдущего поколения.

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