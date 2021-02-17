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Проекторы Acer: кинотеатр в кармане


17.02.2021 11:23

 

 

Acer AOPEN – новая серия портативных проекторов, недавно появившаяся на российском рынке. В линейку входят четыре модели: Acer AH15, AV10, AV10a и PV10. Все устройства оборудованы встроенными динамиками и батареями для автономной работы и поддерживают беспроводное подключение к источникам изображения, включая смартфоны и планшеты.

 

Кроме того, проекторы AOPEN AH15, AV10, AV10a совмещают функции портативного проектора и Bluetooth-колонки, а «умная» модель AV10a может скачивать приложения для просмотра ТВ-шоу и фильмов (например, Smart YouTube и Netflix) через предустановленный Aptoide TV APP. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Срок службы лампы составляет до 30 тысяч часов. Самый ёмкий аккумулятор – у PV10: в режиме Eco он способен проработать без подзарядки до пяти часов. Предусмотрено и проводное подключение: есть порты USB Type-C (с возможностью зарядки), HDMI и USB (Type A). На задней панели каждого устройства имеется картридер под формат Micro SD и SDHC.

 

У проекторов Acer AH15, AV10 и AV10a компактные тёмные корпуса с отделкой под серебро или бронзу (AH15). Мощность встроенных стереодинамиков – 5 Ватт. Проекторы поддерживают разрешение 480p (AV10 и AV10a) и 720p (AH15), имеют высокий для таких устройств уровень контрастности (10000:1) и яркости (150 люмен). AOPEN PV10 весит почти в два раза меньше остальных новинок (350 г); мощность динамика – 2 Вт. Проекторы этой модели способны проецировать изображение в разрешении FWVGA (854 x 480) с уровнем контрастности 5000:1 и яркостью 300 люмен.

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