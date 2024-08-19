Проекторы Appotronics AL-DU855A и AL-DU955A

19.08.2024 16:23

AL-DU855A и AL-DU955A – новые инсталляционные проекторы Appotronics, пополнившие фирменную серию D. Это компактные устройства со сравнительно небольшим весом (14 кг) и световым потоком большой мощности, благодаря чему новинки можно использовать для интерьерного мэппинга и световых шоу.



Разрешение проекторов: WUXGA. В обеих моделях используется фирменный лазерный источник света с технологией ALPD со сроком службы до 25000 часов в экономном режиме и отсутствием необходимости замены фильтров. Проекторы AL-DU855A (световой поток до 8900 Лм) и AL-DU955A (до 9900 Лм) подходят для воспроизведения видео и изображений на конференциях, в театрах, домах культуры и учебных аудиториях. Расширенный цветовой охват превосходит требования стандарта Rec.709. Поддержка 3D-формата обеспечивает возможность использования новинок в профессиональных системах трёхмерной визуализации.



Есть функция цифровой коррекции геометрических искажений: трапецеидальных по горизонтали и по вертикали и произвольного наклона плоскости по четырём углам. Производитель предлагает три объектива с различным фокусным расстоянием, возможностью оптического сдвига по вертикали -100/+60% и по горизонтали +\-40% и автоматизированной настройкой. Набор видеовходов включает все самые распространённые интерфейсы, в том числе HDMI, DVI и VGA, а также LAN и RS232 для интеграции в системы дистанционного управления и администрирования. Оригинальная система охлаждения – с защитой по стандарту IPX5.



