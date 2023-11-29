Проекторы Appotronics: обновлена серия D

29.11.2023 11:20

Проекторы серии D, которые выпускает компания– это компактные устройства с разрешением WUXGA и поддержкой 3D. Их мощность достаточно высока для того, чтобы проекторы можно было использовать для создания световых шоу, в том числе иммерсивных, внутри помещений и интерьерного мэппинга. Модели серии подойдут и для конференц-залов, домов культуры, учебных аудиторий.



Недавно серия обновилась: её пополнили три новые модели. Проекторы Appotronics AL-DU735A, AL-DU835A и AL-DU935 выдают световой поток в 7300, 8300 и 9000 Лм соответственно. Такую мощность обеспечивает фирменный лазерный источник света с технологией ALPD: он совмещает преимущества лазерно-фосфорной технологии и систем с тремя цветными лазерами. Цветовой охват составляет 120% от стандарта Rec.709; динамическая контрастность 100 000:1.

Проекторы серии D можно укомплектовать одним из трёх моторизованных объективов: фиксированным короткофокусным с проекционным отношением 0,62:1 или 0,8:1 или среднефокусным зуммируемым с отношением 1,23-1,97:1. Есть функция оптического сдвига изображения +60/-100% по вертикали и +/- 40% по горизонтали, а также цифровая коррекция геометрических искажений по двум осям или по четырём углам. Проекторы всех моделей серии D можно устанавливать под любым углом к горизонту. Для подключения источников сигнала предусмотрены два HDMI-входа, DVI и VGA; также имеются порты RS232 и LAN. Используя собственную систему управления APCS, разработанную инженерами Appotronics, можно управлять настройками проекторов и обеспечивать их взаимодействие в многопроекторных системах через устанавливаемое на компьютер, планшет или смартфон приложение.



