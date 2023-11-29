ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Проекторы Appotronics: обновлена серия D


29.11.2023 11:20

 

 

Проекторы серии D, которые выпускает компания– это компактные устройства с разрешением WUXGA и поддержкой 3D. Их мощность достаточно высока для того, чтобы проекторы можно было использовать для создания световых шоу, в том числе иммерсивных, внутри помещений и интерьерного мэппинга. Модели серии подойдут и для конференц-залов, домов культуры, учебных аудиторий.

 

Недавно серия обновилась: её пополнили три новые модели. Проекторы Appotronics AL-DU735A, AL-DU835A и AL-DU935 выдают световой поток в 7300, 8300 и 9000 Лм соответственно. Такую мощность обеспечивает фирменный лазерный источник света с технологией ALPD: он совмещает преимущества лазерно-фосфорной технологии и систем с тремя цветными лазерами. Цветовой охват составляет 120% от стандарта Rec.709; динамическая контрастность 100 000:1.

 

Проекторы серии D можно укомплектовать одним из трёх моторизованных объективов: фиксированным короткофокусным с проекционным отношением 0,62:1 или 0,8:1 или среднефокусным зуммируемым с отношением 1,23-1,97:1. Есть функция оптического сдвига изображения +60/-100% по вертикали и +/- 40% по горизонтали, а также цифровая коррекция геометрических искажений по двум осям или по четырём углам. Проекторы всех моделей серии D можно устанавливать под любым углом к горизонту. Для подключения источников сигнала предусмотрены два HDMI-входа, DVI и VGA; также имеются порты RS232 и LAN. Используя собственную систему управления APCS, разработанную инженерами Appotronics, можно управлять настройками проекторов и обеспечивать их взаимодействие в многопроекторных системах через устанавливаемое на компьютер, планшет или смартфон приложение.

Связанные новости:
 «Большая» картинка Vankyo Vista T4 - 26.10.2023 20:27
 Тройной лазер и встроенный звук: Hisense C1 - 23.10.2023 16:22
 Appotronics – проекторы для дома и бизнеса - 10.07.2023 12:15
 Diello Novo: видеопроекторы для образования и бизнеса - 15.02.2023 10:56
 Для больших инсталляций: Barco UDM-W30 и UDM-4K30 - 12.01.2023 00:48
 Сверхъяркий NEC PX2201UL - 08.04.2022 12:03
 Мираж? Нет, реальность от Christie - 28.09.2020 12:08
 3D-проекция на фасаде отеля nhow - 31.01.2019 19:01
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007