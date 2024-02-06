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Проекторы Barco G50: рекордсмены в классе


06.02.2024 11:51

 

 

В новую серию инсталляционных проекторов Barco G50 входят три модели: G50-W6, G50-W7 и G50-W8. Мощность их светового потока: 6400, 7400 и 8900 люмен соответственно. Все новинки суперкомпактны и обладают малым весом, что делает их рекордсменами в своём классе по сочетанию мощности светового потока и массо-габаритных характеристик.

 

Проекторы Barco G50 относятся к категории инсталляционных устройств. Они имеют встроенную систему коррекции геометрии изображения, что позволяет с высокой эффективностью использовать их в системах видеомэппинга, и могут управляться дистанционно с помощью фирменного программного обеспечения. Нативное разрешение новинок – WUXGA, они поддерживают входящий сигнал вплоть до 4К 60 Гц и могут работать с 3D-контентом. Предусмотрена возможность использования широкого ассортимента сменных объективов с моторизированным управлением.

 

В основе конструкции проекторов серии G50 – одночиповая технология DLP и оригинальный лазерно-фосфорный источник света. Последний очень надёжен и обеспечивает насыщенную и точную цветопередачу. Ресурс работы составляет 20000 часов, при этом производитель гарантирует стабильное качество изображения даже после многих часов использования. Все три модели серии выпускаются в двух цветах, чёрном и белом, имеют расширенные инсталляционные настройки и самый современный набор входов. Рекомендуемые области применения: музеи, театры, всевозможные выставочные площадки, конференц-залы и переговорные комнаты.

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