Проекторы Christie Crimson HD31 и WU31

20.01.2020 15:20

3DLP лазерные проекторы Christie серии Crimson HD31 и WU31 имеют мощность светового потока 31500 ISO люмен, частоту развёртки 60 Гц и оснащены технологией Christie BoldColor. Новинки рекомендуется использовать как в качестве арендных и сценических решений, так и для постоянных инсталляций.

Обе новинки компактны и бесшумны; устройства просты в обращении, их легко перевозить и монтировать – проекторы можно устанавливать под любым углом. Твердотельный лазерный источник света имеет степень защиты IP5X, он рассчитан на многие годы работы и практически не требует обслуживания. Изображение естественное и всегда яркое, даже когда проектор установлен не в помещении, а под открытым небом.

Коррекцию геометрии изображения и блендинга обеспечивает встроенное программное обеспечение Christie Twist. Christie Crimson HD31 и WU31 сочетаются с фирменной системой Mystique, что значительно облегчает калибровку и сокращает время настройки в мультипроекторных инсталляциях с нескольких часов до считанных минут. Предусмотрена возможность модернизации проекторов для поддержки частоты развертки до 120 Гц.