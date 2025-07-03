Проекторы для бизнеса и образования Diello Altair

03.07.2025 08:50

Линейку проекторов Altair выпускает компания Diello. В серию входят модели с лазерным источником света, рассчитанным на 30000 часов работы. Устройства с технологией 3LCD и матрицей 0,64" с MLA обеспечивают отличную цветопередачу и поддерживают разрешение WUXGA (1920х1200) или 4K UHD (3840х2160).



Благодаря яркости 4000-5000 ANSI люменов проекторы Diello Altair можно использовать даже в хорошо освещённых помещениях. Контрастность: 5000000:1 (FOFO). Все модели – с автоматической и ручной коррекцией искажений: трапецеидальной, вертикальной и горизонтальной (до ±30°), а также геометрической, по четырём или шести точкам. Предусмотрена поддержка протоколов PJ Link, Crestron, AMX. Уровень шума в эко-режиме не превышает 30-32 дБ. Возможности подключения: HDMI 2.0 (включая 4K@30/60 Гц), HDBaseT (опционально) для передачи аудио и видео по одному сетевому кабелю, USB, RS232, RJ45 для управления и обновления прошивки. Мощность встроенных динамиков составляет 16 Вт.



Модели, входящие в серию Altair – это стандартный проектор Altair с 1,6x оптическим зумом и вертикальным сдвигом объектива (до +45%); короткофокусная модель Altair ST с проекционным соотношением 0.44:1, позволяющая проецировать крупные изображения с близкого расстояния; ультракороткофокусный проектор Altair UST с проекционным соотношением 0.235:1, который можно размещать вплотную к экрану; проектор с поддержкой 4K@60 Гц и проекции на 360 градусов Altair Pro 4K.



