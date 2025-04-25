Проекторы для инсталляций: Roly M

25.04.2025 12:15

В новой серии M проекторов Roly – лазерные 3LCD устройства с наивысшей в их классе яркостью. Относительно компактный проектор RL-M85U, первый по старшинству, обеспечивает световой поток 8500 лм; ещё две модели, RL-M75U и RL-M65U – 7500 и 6500 лм соответственно. Проекторы разрабатывались с учётом запросов инсталляционного рынка, они имеют небольшие размеры и вес, обеспечивают очень точную цветопередачу и рекомендуются к использованию в проектах и на площадках, где требуется яркая «картинка» безупречного качества. Проекторы Roly серии М окажутся эффективны в больших лекционных залах, аудиториях вузов, в конференц-залах, музеях, на выставках и т.п.

Ресурс работы лазерного источника света составляет до 20000 часов в стандартном режиме и до 25000 часов – в экономичном. Система 3LCD, состоящая из трёх ЖК-матриц собственного производства, обеспечивает высокую точность цветопередачи и превосходную проработку оттенков. Изображение более комфортно для глаз по сравнению с традиционными DLP-проекторами. Разрешение соответствует индустриальным стандартам и составляет 1920х1200 точек (WUXGA), что позволяет отображать Full HD видео без потерь и делает текст презентаций хорошо читаемым. Среди предустановленных режимов картинки имеется стандартизированный режим DICOM для отображения черно-белых слайдов.

Оптика – стандартная, с 1.6-кратным оптическим зуммированием; с проекторами можно использовать и два короткофокусных объектива, зуммируемый и фиксированный. Возможности по коррекции изображения включают зуммирование, смещение по вертикали и горизонтали, коррекцию трапецеидальных, бочко- и подушкообразных искажений, а также произвольных искажений по нескольким точкам. Коммутация: интерфейсы HDMI и HD BaseT, HDMI-выход для мониторинга или многопроекторных инсталляций. Есть встроенный динамик мощностью 10 Вт и встроенный USB-медиаплеер.



