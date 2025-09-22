Проекторы для жизни: Epson LifeStudio

22.09.2025 22:47

Epson LifeStudio – новая «лайфстайл»-серия портативных 3LCD видеопроекторов (в линейку входят пять моделей, одна из которых – ультракороткофокусная) со встроенной аудиосистемой Bose и с Google TV.



LifeStudio – это проекторы Flex, Flex Plus, Pop и Pop Plus. Разрешение устройств: 4K PRO-UHD или Full HD, размер проецируемого изображения: до 150 дюймов по диагонали в зависимости от модели. В корпуса проекторов моделей Flex и Flex Plus встроена стойка с изменяемым углом наклона. Настройка – автоматическая: фокус, калибровка цветов и пр. Для геймеров в моделях Flex Plus и Pop Plus предусмотрен режим низкой задержки Auto Low Latency Mode (ALLM). При подключении через HDMI-eARC поддерживается сквозная передача Dolby Atmos и DTS (но требуются внешний декодер и усилитель).



Флагман серии, проектор Grand Ultra Short Throw с поддержкой HDR10, может проецировать изображение размером до 120 дюймов по диагонали, будучи размещённым на расстоянии всего несколько дюймов от стены или экрана. Четыре аудиорежима позволяют выбрать предпочтительный звуковой профиль. Специально для новой серии разработано приложение Projection Studio app2 (для iOS и Android), которое даёт пользователям широкие возможности создания и передачи видеоконтента, в том числе возможность удалённого участия в трансляции через QR код или ссылку.