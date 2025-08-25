Проекторы Epson с поддержкой AirPlay

ВХОД НА САЙТ

25.08.2025 12:36

 

 

Проекторы Epson из фирменных линеек Home Cinema и Pro EX поддерживают технологию Apple AirPlay. Ламповые трёхчиповые 3LCD устройства с разрешением 1080p обеспечивают изображение высокой яркости и имеют широкие возможности подключения.

 

Новинки рассчитаны на несколько вариантов использования и позволяют решать самые разные задачи. Модели Home Cinema 1100 и 980, как следует из названия, разработаны для домашних кинозалов (начального уровня), проекторы Pro EX9270 и EX3290 универсальны и могут применяться в переговорных, учебных классах, а также для домашних просмотров вне помещений – например, на открытой террасе или в саду. В качестве источников света вместо всё более популярных светодиодов или лазеров используются высокоэффективные (UHE, Ultra High Efficiency) лампы. Значительный плюс новинок в том, что в отличие от устройств, созданных на базе DLP-технологии, они обеспечивают одинаковую яркость при излучении всех цветов, включая белый, и пользователям не приходится сталкиваться с эффектом радуги при просмотре видеоконтента. Главным же конкурентным преимуществом новинок в Epson считают поддержку, наряду с Wi-Fi и Miracast, технологии Apple AirPlay – правда, последняя реализована только в двух «старших» моделях, Home Cinema 1100 и Pro EX9270.

 

Проекторы Home Cinema 1100 и 980 – доступные по цене устройства со стабильным качеством изображения, гибкими возможностями подключения и высокой яркостью (3400 и 4000 люменов соответственно). Максимальный размер изображения: 300 дюймов по диагонали; проецировать можно на экран или обычную стену, а смотреть кино или ТВ-программу – даже в хорошо освещённом помещении. Имеется встроенный динамик (правда, маломощный), настройка проста и удобна, для подключения имеются два HDMI-порта. Характеристики моделей из серии Pro: EX9270 – с разрешением Full HD 1080p и яркостью 4100 люменов, у EX3290 яркость чуть меньше (4000 люменов), разрешение WXGA (1280х800), подключить источники (Blu-ray плееры, игровые консоли, стримеры) также можно через два HDMI входа.

