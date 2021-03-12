Проекторы Optoma: яркая экономия

12.03.2021 12:53

Две самые яркие модели в новой бюджетной линейке Optoma – проекторы S400LVe и W400LVe. Устройства разработаны для применения в конференц-залах и учебных классах: чёткое и контрастное изображение гарантировано при любом освещении. При подаче питания проектор запускается мгновенно, не нужны ни пульт управления, ни кнопочная панель – это особенно удобно, если в помещении есть только один главный выключатель.

Главные особенности обеих моделей: яркость 4000 ANSI люмен, контрастность 25000:1 и высочайшее качество цветопередачи. Кроме того, применение ламп, рассчитанных на длительное использование – 24 часа в сутки, и энергосберегающие функции позволяют значительно снизить стоимость эксплуатации проекторов. Для того, чтобы снизить энергопотребление на 70%, Optoma рекомендует использовать режим Eco AV mute, который отключает изображение и даёт докладчику возможность сосредоточить внимание слушателей на его словах.

И S400LVe (разрешение SVGA), и W400LVe (WXGA) идеально подходят для подключения адаптеров HDMI: Google Chromecast или ноутбука, ПК или проигрывателя Blu-ray. Имеется встроенный динамик мощностью 10 Вт. Питание осуществляется через USB-порт. Обе новинки полностью поддерживают 3D формат и способны воспроизводить 3D контент в оригинальном качестве практически с любого источника.