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Проекторы Optoma с сертификацией WiSA SoundSend


10.10.2023 14:00

 

 

Компания Optoma вступила в Ассоциацию WiSA, а три модели проекторов из выпускаемых ею получили сертификацию WiSA SoundSend.

 

4K UHD проекторы Optoma UHZ50, UHZ50+ и UHZ45 UHD предназначены для домашнего кинотеатра и видеоигр. Благодаря технологии WiSA SoundSend они способны передавать многоканальный звук в высоком качестве (до 24 бит на 96 кГц) беспроводным способом, при этом задержка составляет 2,6 мс. Сложные настройки для передачи аудио с проектора на саундбар или акустические системы не требуются, как и кабели. Проекторы поддерживают иммерсивные аудиоформаты с количеством каналов до 7.1 или 5.2.1.

 

Напомним: на сегодня членами ассоциации WiSA являются многие известные аудиопроизводители, в том числе компании Bang&Olufsen, Dynaudio, Klipsch, HarmanKardon, JBL, Polk Audio, Savant, Wharfedale и другие. Выпускаемые ими устройства, также поддерживающие технологию WiSA SoundSend, совместимы с проекторами Optoma UHZ50, UHZ50+ и UHZ45 UHD.

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