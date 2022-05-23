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Проекторы Sonnoc


23.05.2022 13:08

 

 

CTC Capital стала российским дистрибьютором проекционного оборудования Sonnoc. Sonnoc – одна из первых компаний, внедривших лазерные источники света. В её ассортименте представлены 3LCD и DLP модели с разрешением от XGA до WUXGA.

 

Проекторы Sonnoc отличаются высокой яркостью, имеют специальный режим защиты зрения и соответствуют международным требованиям безопасности FDA и Rheinland TUY. Ресурс работы: 20000 часов. Проекторы экономичны, практически не нуждаются в обслуживании в течение всего срока службы, имеют широкие возможности настройки объектива и функции коррекции геометрии изображения. Фирменный модуль для беспроводного подключения значительно упрощает коммутацию. Выключить проектор можно сразу же после окончания просмотра, не дожидаясь, пока охладится источник света. Эти устройства, в том числе ультракороткофокусные модели, особенно востребованы в сфере образования и в корпоративном сегменте.

 

Бренд Sonnoc принадлежит компании Beijing Donview, крупнейшему разработчику и производителю интерактивных решений.

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