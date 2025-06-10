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Проекторы в России: неожиданный рост


10.06.2025 14:51

 

 

Неожиданно для экспертов российский рынок видеопроекторов вырос в первом квартале 2025 г. Данные предоставила аналитическая компания ITResearch.

 

Сообщается, что за первые три месяца текущего года российский рынок мультимедийных видеопроекторов вырос более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объём продаж составил 23,6 тысяч единиц, в денежном выражении – 23,2 миллиона долларов США (менее 1000 долларов за одно устройство). Примечательно, что причиной прироста в штуках стали значительные отгрузки сверхдешёвых LED LCD-проекторов (преимущественно торговых марок Cactus и Wanbo), вследствие чего прироста в деньгах не случилось; напротив, аналитики зафиксировали падение почти на 20% (19,6%).

 

По итогам первого квартала 2025 года лидером рынка является бренд Wanbo, за которым следуют Cactus, Infocus и Acer: на проекторы этих торговых марок пришлось две трети продаж (в штуках). Эксперты полагают, что такое положение дел продлится ещё какое-то время, в том числе благодаря достаточной покупательской способности населения. При этом сегмент «классических» проекторов для бизнеса стагнирует.

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