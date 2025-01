Проекторы Yaber: короткий фокус и «умная» настройка

21.01.2025 23:41

Ультракомпактный ультракороткофокусный видеопроектор показала на выставке CES 2025 компания Yaber.



Лазерный UST-проектор K300s предназначен для тех, кто хочет получить изображение большого размера в помещении, площадь которого не позволяет использовать традиционные модели. Yaber K300s обеспечивает «картинку» размером до ста дюймов по диагонали, будучи размещённым на расстоянии не более 25 см от поверхности, на которую проецируется изображение. Используя это компактное устройство, можно без всяких сложностей превратить в кинозал любую комнату в доме. Источник света – лазерный Triple RGB, с яркостью 1000 ANSI люменов и нативным разрешением 1080p. Коэффициент контрастности 1500:1. Равномерную яркость изображения обеспечивает технология NovaGlow. У проектора есть входы HDMI ARC, Ethernet и два USB и мини-разъём для подключения наушников. Мощность двух встроенных динамиков производства JBL – 15 Вт. Простоту настройки обеспечивают автофокус и «умная» коррекция трапецеидальных искажений; есть возможность ручной настройки изображения.



Ещё одна новинка Yaber – короткофокусный проектор L2 Plus с проекционным соотношением 1.35:1. Он более требователен к размерам помещения, в котором используется, но доступен по цене более широкому кругу потребителей, чем фирменный K300s. L2 Plus имеет то же разрешение, что и K300s, но меньшую яркость – 700 ANSI люменов. Стереосистема «на борту» – мощностью 8 Вт. Проектор тихий (заявленный уровень шума меньше 35 дБ) и простой в использовании, с автофокусом. Ожидается, что L2 Plus появится в продаже во втором квартале нынешнего года; предзаказы на K300s уже принимаются на сайте компании-производителя.