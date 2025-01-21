ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Проекторы Yaber: короткий фокус и «умная» настройка


21.01.2025 23:41

 

 

Ультракомпактный ультракороткофокусный видеопроектор показала на выставке CES 2025 компания Yaber.

 

Лазерный UST-проектор K300s предназначен для тех, кто хочет получить изображение большого размера в помещении, площадь которого не позволяет использовать традиционные модели. Yaber K300s обеспечивает «картинку» размером до ста дюймов по диагонали, будучи размещённым на расстоянии не более 25 см от поверхности, на которую проецируется изображение. Используя это компактное устройство, можно без всяких сложностей превратить в кинозал любую комнату в доме. Источник света – лазерный Triple RGB, с яркостью 1000 ANSI люменов и нативным разрешением 1080p. Коэффициент контрастности 1500:1. Равномерную яркость изображения обеспечивает технология NovaGlow. У проектора есть входы HDMI ARC, Ethernet и два USB и мини-разъём для подключения наушников. Мощность двух встроенных динамиков производства JBL – 15 Вт. Простоту настройки обеспечивают автофокус и «умная» коррекция трапецеидальных искажений; есть возможность ручной настройки изображения.

 

Ещё одна новинка Yaber – короткофокусный проектор L2 Plus с проекционным соотношением 1.35:1. Он более требователен к размерам помещения, в котором используется, но доступен по цене более широкому кругу потребителей, чем фирменный K300s. L2 Plus имеет то же разрешение, что и K300s, но меньшую яркость – 700 ANSI люменов. Стереосистема «на борту» – мощностью 8 Вт. Проектор тихий (заявленный уровень шума меньше 35 дБ) и простой в использовании, с автофокусом. Ожидается, что L2 Plus появится в продаже во втором квартале нынешнего года; предзаказы на K300s уже принимаются на сайте компании-производителя.

Связанные новости:
 Hisense задаёт тренды - 23.01.2025 13:32
 Телевизоры Panasonic с технологией Primary RGB Tandem - 21.01.2025 20:34
 Samsung HW-QS700F: вешать или класть? - 21.01.2025 12:09
 Laser TV JMGO O2S Ultra – меньше всех - 16.01.2025 10:05
 Наушники Technics EAH-AZ100: новинка к юбилею - 11.01.2025 12:02
 Aurzen Zip: «дорогая, я уменьшил проектор» - 10.01.2025 11:59
 Проектор «три-в-одном» - 09.01.2025 13:47
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007