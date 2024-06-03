PROFDISPLAY помогает

03.06.2024 13:53

Компания PROFDISPLAY проводит благотворительную акцию в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями. Начало кампании приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечался 1 июня. Акция продлится месяц.



Вплоть до 30 июня Profdisplay будет направлять 1% от суммы продаж оборудования, которое выпускает компания Hikvision, в фонд «Жизнь как чудо». Последний специализируется на помощи детям с заболеваниями печени.



Продукция Hikvision – это настенные крепления и кронштейны разных типов для монтажа видеомониторов и видеостен, интерактивные панели, информационные дисплеи, контроллеры и коммутаторы. PROFDISPLAY призывает присоединиться к благотворительной инициативе и помочь больным детям получить своевременное и эффективное лечение. В акции участвуют все модели из линейки оборудования Hikvision, представленные в ассортименте PROFDISPLAY.



