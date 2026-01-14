Профессионально для дома: Optoma Photon Beam PK52

14.01.2026 15:18

Компания Optoma выпустила пресс-релиз с анонсом нового лазерного 4K UHD проектора Photon Beam PK52. Официальная презентация состоится в рамках выставки Integrated Systems Europe (ISE) 2026, которая будет проходить в Барселоне с 3 по 6 февраля.



Optoma Photon Beam PK52 (световой поток 3500 люменов, размер проекции – до 300 дюймов по диагонали) предназначен для современных домашних кинозалов, оборудованных большими проекционными экранами. Главные преимущества новинки – это высокие яркость и точность цветопередачи и продвинутые технологии обработки изображения. Как утверждает производитель, в Photon Beam PK52 «кинематографическое качество изображения в домашних условиях» сочетается «с максимальной гибкостью и удобством». Чёткость, ясность и высокую контрастность обеспечивает лазерная проекционная система на базе технологии DLP.



Точность цветопередачи – до 95% DCI-P3, есть режим Filmmaker; режимы ISF обеспечивают калибровку профессионального уровня для любых условий освещения. Функции настройки изображения включают автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, коррекцию по четырём углам и 1,3-кратный оптический зум.