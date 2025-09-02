ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Профессионально: Premiera MS-3 Studio 3


02.09.2025 12:01

 

 

Первая модель профессиональныx полочныx акустических систем пополнила перечень аудиопродукции, выпускаемой под брендом Premiera. Это колонки Premiera MS-3 Studio 3 – двухполосные полочники мониторного класса с номинальной мощностью RMS 50 Вт.

 

Громкоговорители оснащаются высокочастотным дюймовым драйвером с шёлковым куполом и басовиком 3,5” с диффузором из полипропилена. Кроссовер – с крутизной среза 12 дБ/окт. АС обеспечивают близкое к линейному воспроизведение в диапазоне частот от 48 Гц до 20 кГц (-3 дБ/ +3 дБ). Рекомендуемая мощность усилителя: от 10 Вт до 50 Вт; импеданс 4 Ом; чувствительность 78 дБ / 1 Вт / 1 м. Корпуса акустических систем Premiera MS-3 Studio 3 – с фазоинвертором, сделаны из MDF и покрыты лаком. Цвет: белый или чёрный. Защитные решётки-грили – тканевые, в цвет корпусов колонок, крепятся на магнитах. Размеры (ШxВxГ): 190x120x184 мм, вес 2,2 кг.

 

Колонки можно монтировать на стену: на их задних панелях имеются резьбовые отверстия. Производитель предлагает использовать для этого фирменный настенный кронштейн WH-MS3 (приобретается отдельно). Акустические системы Premiera MS-3 Studio 3 предназначены для использования в студиях звукозаписи, в качественных Hi-Fi-стереосистемах и в составе многоканальных систем домашнего кинотеатра любых конфигураций.

Связанные новости:
 Premiera: больше аксессуаров для винила - 21.08.2025 14:26
 Premiera: профессиональное усиление - 09.07.2025 15:31
 Архитектурная акустика Premiera - 30.06.2025 14:18
 Premiera: «единичка с глазами» - 18.06.2025 14:45
 Premiera: настоящий звук и новый сайт - 02.06.2025 14:19
 Premiera расцвела к лету - 29.05.2025 14:11
 «Стрелочный» хит: Premiera A3 - 12.05.2025 16:26
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007