Профессионально: Premiera MS-3 Studio 3

02.09.2025 12:01

Первая модель профессиональныx полочныx акустических систем пополнила перечень аудиопродукции, выпускаемой под брендом Premiera. Это колонки Premiera MS-3 Studio 3 – двухполосные полочники мониторного класса с номинальной мощностью RMS 50 Вт.



Громкоговорители оснащаются высокочастотным дюймовым драйвером с шёлковым куполом и басовиком 3,5” с диффузором из полипропилена. Кроссовер – с крутизной среза 12 дБ/окт. АС обеспечивают близкое к линейному воспроизведение в диапазоне частот от 48 Гц до 20 кГц (-3 дБ/ +3 дБ). Рекомендуемая мощность усилителя: от 10 Вт до 50 Вт; импеданс 4 Ом; чувствительность 78 дБ / 1 Вт / 1 м. Корпуса акустических систем Premiera MS-3 Studio 3 – с фазоинвертором, сделаны из MDF и покрыты лаком. Цвет: белый или чёрный. Защитные решётки-грили – тканевые, в цвет корпусов колонок, крепятся на магнитах. Размеры (ШxВxГ): 190x120x184 мм, вес 2,2 кг.



Колонки можно монтировать на стену: на их задних панелях имеются резьбовые отверстия. Производитель предлагает использовать для этого фирменный настенный кронштейн WH-MS3 (приобретается отдельно). Акустические системы Premiera MS-3 Studio 3 предназначены для использования в студиях звукозаписи, в качественных Hi-Fi-стереосистемах и в составе многоканальных систем домашнего кинотеатра любых конфигураций.