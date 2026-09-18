Профессиональное звукоусиление в Hi-Fi отделке

18.09.2026 23:53

Компания EM Acoustics выпустила новую серию систем звукоусиления, выглядящих как Hi-Fi колонки. Модели серии Qi представляют собой профессиональные устройства, которые можно устанавливать в ресторанах, барах, отелях и пр. – без необходимости делать выбор между эстетикой и техническими характеристиками.

Внешне модели Qi (их три: Qi5, Qi6 и Qi8) похожи на первоклассные классические Hi-Fi громкоговорители – благодаря необычной для таких устройств натуральной деревянной отделке, представленной в девяти вариантах. «Дизайнерские» системы разработаны специально для тех случаев, когда профессиональные решения со стандартной «внешностью» – несмотря на высокую производительность, большой запас мощности и расширенные возможности кастомизации – выглядели бы неуместно.

Qi не требует корректирующей обработки сигналов (DSP) и не зависит от типа усилителя. Устройства серии обеспечивают выразительное звучание на низких уровнях громкости; систему можно масштабировать. При необходимости заказчик может выбрать тот или иной пигмент для окраски корпусов, цвет и вариант отделки металлических и тканевых решёток, добавить логотип.