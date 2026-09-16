ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Профессиональные дисплеи Hisense DM66GE


16.09.2026 10:35

 

 

Новую серию профессиональных дисплеев DM66GE выпустила компания Hisense. В неё входят устройства с диагональю экрана от 32 до 100 дюймов (от 43 дюймов – с разрешением 4K UHD), яркостью 500 нит, способностью работать в режиме 24/7, встроенной ОС Android 14 и платформой VisionInfo для удалённого управления контентом. 

 

Дисплеи Hisense DM66GE рассчитаны на использование в розничной торговле, гостиницах, корпоративных пространствах и общественных зонах, в образовательных учреждениях, на транспорте и пр. Размеры экранов по диагонали: 32, 43, 50, 55, 65, 75, 86 и 100 дюймов; все дисплеи, кроме 32-дюймовых, поддерживают разрешение 4K UHD (модель 32DM66GE – Full HD). Благодаря яркости 500 нит отображаемый на дисплее контент читается даже в хорошо освещённых помещениях. У экранов имеется антибликовое покрытие с уровнем haze 25%; угол обзора составляет до 178°. Ресурс работы D-LED подсветки – до 50000 часов; защита от попадания внутрь мелких частиц пыли и пр. – IP5x. Дисплеи всех моделей серии можно устанавливать как в альбомной, так и в портретной ориентации, что даёт возможность использовать их для создания навигационных систем, меню-бордов, в качестве рекламных поверхностей, корпоративных информационных панелей и видеостен. 

 

Внешний медиаплеер не требуется: объём памяти – 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной. Интегрированная облачная платформа VisionInfo позволяет централизованно управлять дисплеями и контролировать их состояние, составлять расписание трансляций, удалённо обновлять контент и т.п. Для подключения внешних источников имеются три HDMI-входа (в том числе HDMI 2.1), порты USB, LAN и RS-232, а в моделях от 65 дюймов – ещё и USB Type-C с поддержкой питания до 65 Вт. Все устройства серии поддерживают Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4 и беспроводную трансляцию экрана.

Связанные новости:
 Hisense вновь на первом месте - 01.09.2026 09:54
 Hi‑Tech Media – дистрибьютор Hisense - 20.03.2026 12:42
 Hisense: итоги CES 2026 - 21.01.2026 21:27
 LG Digital Signage: индивидуальный подход - 10.02.2025 20:24
 UHD-дисплеи LG UM5N-H: надёжная защита и удобство использования - 20.11.2024 13:22
 Профессиональные дисплеи Sony BRAVIA: серия EZ20L - 07.11.2023 19:09
 Видеостена вместо проектора и экрана - 04.10.2022 00:21
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007