Профессиональные дисплеи Hisense DM66GE

16.09.2026 10:35

Новую серию профессиональных дисплеев DM66GE выпустила компания Hisense. В неё входят устройства с диагональю экрана от 32 до 100 дюймов (от 43 дюймов – с разрешением 4K UHD), яркостью 500 нит, способностью работать в режиме 24/7, встроенной ОС Android 14 и платформой VisionInfo для удалённого управления контентом.

Дисплеи Hisense DM66GE рассчитаны на использование в розничной торговле, гостиницах, корпоративных пространствах и общественных зонах, в образовательных учреждениях, на транспорте и пр. Размеры экранов по диагонали: 32, 43, 50, 55, 65, 75, 86 и 100 дюймов; все дисплеи, кроме 32-дюймовых, поддерживают разрешение 4K UHD (модель 32DM66GE – Full HD). Благодаря яркости 500 нит отображаемый на дисплее контент читается даже в хорошо освещённых помещениях. У экранов имеется антибликовое покрытие с уровнем haze 25%; угол обзора составляет до 178°. Ресурс работы D-LED подсветки – до 50000 часов; защита от попадания внутрь мелких частиц пыли и пр. – IP5x. Дисплеи всех моделей серии можно устанавливать как в альбомной, так и в портретной ориентации, что даёт возможность использовать их для создания навигационных систем, меню-бордов, в качестве рекламных поверхностей, корпоративных информационных панелей и видеостен.

Внешний медиаплеер не требуется: объём памяти – 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной. Интегрированная облачная платформа VisionInfo позволяет централизованно управлять дисплеями и контролировать их состояние, составлять расписание трансляций, удалённо обновлять контент и т.п. Для подключения внешних источников имеются три HDMI-входа (в том числе HDMI 2.1), порты USB, LAN и RS-232, а в моделях от 65 дюймов – ещё и USB Type-C с поддержкой питания до 65 Вт. Все устройства серии поддерживают Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4 и беспроводную трансляцию экрана.