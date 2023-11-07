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Профессиональные дисплеи Sony BRAVIA: серия EZ20L


07.11.2023 19:09

 

 

Sony Electronics расширила свой модельный ряд профессиональных дисплеев BRAVIA. В нём появилась новая серия EZ20L, в которую входят шесть моделей 4K дисплеев с диагональю от 43 до 85 дюймов. Все устройства – начальной ценовой категории и предназначены для использования в корпоративной среде, в учреждениях образовательной отрасли, в розничной торговле и т.п.

 

Новинки с яркостью 350 нит выпускаются с предустановленным приложением BRAVIA Signage. У всех моделей – узкая окантовка дисплея, широкий угол обзора, есть встроенная функция дублирования экрана (когда маленькое изображение с экрана смартфона или планшета передаётся на большой экран телевизора или дисплея Digital Signage).

 

В ассортименте дисплеев Sony для профессионального применения также представлены серии устройств BZ50L, BZ40L, BZ35L и BZ30L. Модели новой линейки EZ20L появятся в продаже в США и Канаде уже в ноябре нынешнего года.

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