Профессиональные LCD панели Christie

27.11.2019 10:30

Компания Cristie расширила фирменную линейку плоских LCD дисплеев: в ней появились новые профессиональные модели яркостью 500 нит с диагональю 55 и 98 дюймов; их можно объединять в видеостену.



У дисплеев очень узкая рамка – её ширина всего 0,44 мм. Новинки поддерживают разрешение 4К при частоте 60 Гц и представляют собой отличное решение для военных и правительственных учреждений, ситуационных центров коммунальных и оперативных служб и лабораторий визуализации. Флагманские модели, Christie Extreme Series FHD554-XZ-H и FHD554-XZ-HR (последняя – с внешним блоком питания), оснащаются разъёмами HDMI 2.0 и HDCP 2.2, а также OPS, который позволяет подключать различные модули управления изображением, например, Christie Phoenix EP. Новинки отличаются высокой механической прочностью и имеют почти невидимые стыки при объединении в видеостены; при этом общая глубина стены составляет чуть более 10 см.

Ещё одна новая модель появилась в серии Christie Secure – это плоская панель SUHD983-P с диагональю 98 дюймов, которую можно устанавливать как в портретной, так и в альбомной ориентации. Панель имеет широкий набор разъёмов для подключения, поддерживает разрешение до 8К и может отображать одновременно четыре независимых окна с контентом. В панель SUHD983-P встроен блок просмотра изображений из разных источников и масштабирования, что в большинстве типовых ситуаций позволяет обойтись без подключения внешнего видеопроцессора.

Поставка новых панелей Christie начнётся в январе 2020 года. Компания-производитель даёт трёхлетнюю гарантию на запасные части и сервисное обслуживание.