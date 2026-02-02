«Профи» в звуке: новая акустика Premiera

02.02.2026 14:13

Российский бренд «Премьера» (Premiera) пополнил ассортимент выпускаемых акустических систем профессионального уровня (серия Studio Monitor) двумя новинками, моделями Premiera MS-5 “Studio 5” и Premiera MS-6 “Studio 6”.

Это полочные громкоговорители мониторного класса, главной особенностью которых, как утверждает производитель, компания «Фирма “ММС”» – «феноменальная равномерность звучания практически во всём диапазоне громкости». Обе модели рассчитаны на применение в Hi-Fi стереосистемах высокого уровня, в многоканальных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций и в студиях звукозаписи. Корпуса колонок сделаны из HDF-панелей; отделка – чёрный или белый лак. Декоративная решётка-гриль – из ткани, крепится к корпусу акустической системы на магнитах. На задней панели расположены порт фазоинвертора и винтовые клеммы для подключения усилителя; Premiera MS-6 “Studio 6” оснащается двумя парами клемм для подключения усилителя как в обычном, так и в би-вайринговом (bi-wiring) вариантах.

Premiera MS-5 “Studio 5” и Premiera MS-6 “Studio 6” комплектуются дюймовым твитером с шёлковым куполом и басовиком с диффузором из полипропилена; в модели “Studio 5” НЧ-динамик диаметром 5,25 дюйма, в «шестёрке» он крупнее – 6,5”. И там, и там используется разделительный фильтр 12 дБ/октава по НЧ и 18 дБ/ октава по ВЧ; в старшей модели он переключаемый, трёхпозиционный (частота разделения: 2800 Гц и 2200/2100/2000 Гц соответственно). АЧХ: 44 Гц-20 кГц (MS-5) и 44 Гц-20 кГц (MS-6); импеданс 4 Ом; мощность (RMS/пиковая): 50 Вт / 80 Вт у MS-5 и 60 Вт / 90 Вт у MS-6. Размеры «пятёрки»: 180 х 297 х 274 мм, вес 5,7 кг; «шестёрки»: 210 х 335 х 322 мм, вес 8,3 кг.