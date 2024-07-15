«Профильная» серия Gallo Acoustics

15.07.2024 19:21

Новая полноценная серия акустических систем под названием Profile появилась в ассортименте британского производителя Gallo Acoustics.

В линейке – шесть моделей настенных акустических систем. Как сообщается в пресс-релизе, это громкоговорители с высоким качеством звучания, в неглубоких корпусах современного дизайна, простые в установке и разработанные для сегмента так называемых заказных электронных инсталляций (custom installations). Мощность колонок: от 50 до 120 Вт.

Производитель обещает «открытое звуковое поле и впечатляющие басы».

Использовать колонки можно в составе как домашних систем – для прослушивания музыки, просмотра фильмов, звукового сопровождения компьютерных игр – так и в офисах, общественных пространствах и т.п. В комплект поставки входят съёмные грили на магнитах, окрашенные в матовый белый или матовый чёрный цвет.



