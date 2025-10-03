Деловая программа Hi-Fi & High End Show 2025

ВХОД НА САЙТ

03.10.2025 13:18

 

 

Выставка Hi-Fi & High End Show откроет свои двери ровно через неделю. Наряду с обширнейшей экспозицией всевозможных аудио- и видеокомпонентов участникам и посетителям предлагается разнообразная деловая программа, в которой примут участие те, кто в буквальном смысле формирует будущее домашних развлечений. Для тех же, кто не хочет ничего пропустить – краткий гид по главным событиям предстоящей выставки.

 

Первый день (10 октября) деловой программы посвящён домашним кинотеатрам и универсальным медиа-помещениям. Выступления экспертов начнутся с аналитического доклада Тимура Гончаренко «Стриминг в России. Блеск и частота», рассказа Антона Заднепрянного (Blackroom) об основных принципах построения мультимедийного шоурума и советов Артёма Иванова (AVImesto LLC) о том, как сделать звучание домашней многоканальной системы более музыкальным. На конференции «Домашние кинотеатры и мультимедийные комнаты» выступят Олег Люгин (ГК Digis) с рассказом об эволюции звуковых коррекций, Василий Петрик (Petrik Audio) с его оценкой актуальных трендов и Сергей Калинин (A&T Trade) с интересными фактами об инфразвуке; своим опытом в реализации интеграционных проектов поделятся Иван Сапрохин («Бон Хай-Фай»), Юрий Булдыгин (Галерея «Назаров»), Артём Шамардин и Александр Гаврилов (AVnirvana). В завершение состоится открытый круглый стол «Эволюция видео и звука» с участием всех вышеупомянутых спикеров.

 

Тема второго дня (11 октября) – «Российские бренды на рынке аудиотехники», а главным мероприятием станет конференция «Ухо против цифр: как выбрать идеальные наушники». Посетители смогут принять участие в обсуждении современных трендов, технологий, особенностей выбора тех или иных моделей. В числе экспертов: Валентин Казанжи (Kennerton) с докладом «Наушники. Не хуже и не лучше, чем большое аудио – просто другой опыт», Андрей Ушаков (Patefon) с темой «Роль наушников в современной жизни» и Леонид Пащенко (A&T review) с лекцией «Персонализация и аудиофилия – две стратегии, одна цель: опыт ведущих производителей». В середине дня пройдёт увлекательный Hi-Fi квиз с ценными призами, а «закроет» тему круглый стол «Российские бренды на рынке аудиотехники», после чего начнётся дискуссия о Hi-Fi & High End аппаратуре как элементе дизайна. Модератором дискуссии станет Алексей Калинин (Armada Sound), а докладчиками – Сергей Лысак (Armada Sound, «Современные аудиовизуальные решения класса Hi-End»), Олег Чумаченко (ГК Digis, доклад о ретро-ренессансе), Евгений Генис (Digital Fruits, «Звук на стыке технологий и дизайна»), Леонид Белебашев (AllB Music, разбор видов акустического оформления), Михаил Майстер (Cinno Cillini, лекция о кинодиванах), Павел Савосин (Pult.ru, рассказ о реализованных проектах). Вечером всех интересующихся ждут на презентации новой книги Михаила Кучеренко «Стереоправда 2.0».

 

Завершающий день выставки (12 октября) – День Винила. Илья Кинжалов (ГК Digis) расскажет об отечественных брендах на примере Phaze Audio, а Данил Масловский и Максим Кондрашов (Maschina Records) – о том, почему виниловая пластинка, несмотря на очевидные несовершенства, продолжает быть объектом желаний аудиофилов в XXI веке. Посетители получат ещё один шанс попытать удачу в Hi-Fi квизе, а также смогут послушать выступление Валерия Быковщенко (Valeron's Vinyl Channel), который расскажет «всю правду о современных проигрывателях и китайском производстве», и встретиться с «золотым ухом России» Михаилом Борзенковым, чтобы задать ему любые, даже самые каверзные, вопросы.

