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Проигрыватель компакт-дисков Denon DCD-1700NE


20.01.2023 12:06

 

 

Появление этой модели в ассортименте Denon, возможно, является реакцией на новейший тренд – возвращение популярности компакт-дисков. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), в 2021 году впервые с 2004 года был зафиксирован рост продаж этих носителей.

 

Эксперты не ожидают, что потребители начнут покупать CD с тем же энтузиазмом, с каким покупают виниловые пластинки, но выпуск компанией Denon новой модели проигрывателей компакт-дисков свидетельствует о том, что производители, как минимум, не теряют интереса к подобным устройствам. Помимо Denon, о планируемом выпуске новых моделей CD-плееров заявила компания JBL: на прошедшей в январе выставке CES 2023 анонсирована новинка, CD350.

 

Новый DCD-1700NE способен проигрывать CD и SACD, а также DVD-R/RW и DVD+R/RW, на которых записаны файлы DSD и hi-res (до 192 кГц / 24 бит PCM и 5,6 МГц DSD). Плеер оснащён оптическим и коаксиальным выходными разъёмами и линейным фиксированным RCA выходом. В пресс-релизе говорится, что благодаря технологии обработки звука Advanced AL32 Processing Plus и приводу S.V.H плеер воспроизводит данные с очень высокой точностью и может даже восстанавливать информацию, утерянную в процессе цифровой записи. Устройство спроектировано таким образом, чтобы свести к минимуму вибрацию корпуса. Denon рекомендует использовать новый DCD-1700NE в паре с фирменным усилителем PMA-1700NE, который выпускается с прошлого года. Розничная цена CD-плеера составляет 1499 долларов США.

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