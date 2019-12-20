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Проигрыватель Pioneer UDP-LX500


20.12.2019 07:00

 

 

Универсальный проигрыватель Pioneer UDP-LX500 создан на базе технических решений, заимствованных от более дорогой модели UDP-LX800. Устройство оснащается антирезонансным шасси и опорами с противоскользящим покрытием.

 

Стальной лист толщиной 3 мм в основании шасси позволяет полностью гасить нежелательные вибрации корпуса. Транспортный механизм UDP-LX500 работает практически бесшумно. Раздельное экранирование схем снижает уровень помех, включая перекрёстные. Имеется высококлассный ЦАП, а благодаря аналоговым выходам проигрыватель можно использовать как самостоятельный источник.

 

UDP-LX500 имеет два HDMI-выхода, которые могут работать в режимах раздельной передачи аудио- и видеосигналов или их комбинации (для HDMI-видео предусмотрена поддержка Dolby Vision и HDR10), а также оптический и коаксиальные выходы. Проигрыватель способен воспроизводить файлы с максимально высоким качеством с оптических носителей любого формата (Ultra BD, Blu-ray, DVD, DVD-Audio, SACD и CD), в том числе с портативных носителей, подключаемых как к USB-входам, так и по сети. Наличие разъёма RS232 и функции IP Control позволяет интегрировать UDP-LX500 в систему «умного дома».

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