Проигрыватель винила Premiera Delta

19.03.2024 14:27

В ассортименте российского дистрибьютора MMS Cinema – премьера: выпущена новая модель проигрывателей виниловых пластинок Premiera Delta. Новинка будет демонстрироваться на стенде MMS Cinema на выставке Hi-Fi & High End Show в Санкт-Петербурге.



Premiera – собственный бренд MMS Cinema. Новые «вертушки» – более высокого уровня, чем проигрыватели Premiera Eco; они оснащаются антирезонансным тонармом и головкой Audio-Technica AT-VM95E и имеют отдельную клемму заземления. Имеются встроенный MM-фонокорректор и Bluetooth-передатчик. В комплект поставки входит пылезащитная крышка, а также специальный межблочный кабель с отдельным заземляющим контактом для подключения к усилителю или внешнему фонокорректору.



Благодаря наличию порта USB Premiera Delta позволяет записывать (с помощью компьютера) аудиосигнал в WAV в формате 16 бит / 44,1 кГц. Проигрыватель комплектуется малошумным двигателем постоянного тока с ременной передачей, со скоростью вращения 33 1/3 и 45 оборотов в минуту и функцией автостопа. Потребляемая мощность проигрывателя винила Premiera Delta: 5 Вт. Размеры корпуса (Ш x Г x В) 43,2 x 37,0 x 12,8 см, вес 5,1 кг, варианты отделки: матовый чёрный или белый цвет.



