Проигрыватель винила Pro-Ject T2 W Rainier

12.08.2024 11:47

Российские поклонники винила получили возможность приобрести проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject T2 W (Rainier) – это устройство уже появилось в продаже у отечественных дилеров австрийской компании. Особенность новинки – встроенные стриминговый модуль и фонокорректор.



Стриминговый модуль передаёт записанную на носителе аудиоинформацию на совместимые устройства, объединённые в домашнюю сеть. Передача сигнала (до 24 бит / 48 кГц) с «вертушки» осуществляется как по Ethernet, так и по Wi-Fi. Проигрыватель оснащён шасси из MDF и стеклянным опорным диском, вес последнего – 1,7 кг. Диск приводится в движение с помощью пассикового привода. Двигатель проигрывателя подключён к схеме стабилизации скорости вращения, переключать скорости (33 ⅓ и 45 оборотов в минуту) можно с помощью кнопки.



Тонарм, установленный на Pro-Ject T2 W (Rainier), сделан из алюминия, длина тонарма составляет девять дюймов. Тонарм штатно укомплектован ММ-звукоснимателем Sumiko Rainer, и это делает первоначальную настройку проигрывателя максимально простой. Встроенный в T2 W (Rainer) фонокорректор – аудиофильского класса, с пассивной RIAA-коррекцией; это первый для компании Pro-Ject опыт использования схемы такого уровня в фирменных проигрывателях.



