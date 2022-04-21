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Проигрыватель винила Pro-Ject X8


21.04.2022 11:13

 

 

Одна из особенностей конструкции нового проигрывателя виниловых пластинок Pro-Ject X8 – возможность полностью балансного подключения через выход с пятиконтактным разъёмом. В комплект поставки входит кабель-переходник 5Pin-2хRCA; дополнительно можно приобрести фирменный балансный соединитель 5Pi -2хXLR.

 

Весит проигрыватель 15 кг, из них чуть более 5 кг приходится на опорный диск из цельного куска алюминия, демпфированный с помощью TPE. Диск установлен на подшипник с керамическим шариком и магнитной подвеской. Массивное шасси – из MDF. Для большей устойчивости и защиты от внешних вибраций «вертушка» оснащается тремя регулируемыми по высоте демпфированными металлическими опорами.

 

Проигрыватель поставляется без предустановленного картриджа. Тонарм – фирменный карбоновый 9cc Evolution длиной 9 дюймов с прецизионными подшипниками класса ABEC 7. Переключатель скорости (33/45 оборотов в минуту) – электронный. Pro-Ject X8 выпускается в трёх вариантах отделки: чёрный или белый лак или шпон натурального ореха. Пылезащитная крышка входит в комплект.

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