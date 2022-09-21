Проигрыватель винила U-Turn Orbit Theory

21.09.2022 00:24

U-Turn Audio – молодая компания, основанная десять лет назад в Массачусетсе, США. На днях она представила свою новую разработку – проигрыватель виниловых дисков Orbit Theory.



Модель готовили к выпуску несколько лет. На сегодня это самая современная «вертушка» из ассортимента U-Turn. Как и вся остальная продукция, Orbit Theory – на 100% американский продукт; устройства, выпускаемые под брендом U-Turn, разрабатываются и изготавливаются в США.



U-Turn комплектуется тонармом OA3 Pro, лёгким и хорошо регулируемым, и картриджем Ortofon 2M Blue. Двигатель – практически бесшумный; контроль скорости – электронный, переключение скоростей осуществляется с помощью поворотного регулятора. Ножки из полимера Sorbothane, регулируемые по высоте, обладают отличными демпфирующими свойствами. Orbit Theory выпускается в двух вариантах отделки: орех (Walnut) и чёрный дуб (Ebonized Oak). Можно купить проигрыватель со встроенным предусилителем или без него.



