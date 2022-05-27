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Проигрыватель винила VPI Scout 21


27.05.2022 02:16

 

 

Компания VPI выпустила новую версию своего самого продаваемого проигрывателя виниловых дисков – модели Scout. Обновлённый Scout 21 комплектуется улучшенными антивибрационными опорами (такими же, как в модели HW-40), отчего проигрыватель приобрёл более монументальный внешний вид.

 

Усиленное стальным листом шасси проигрывателя сделано из нерезонирующего МДФ, покрытого виниловой пленкой премиального качества. Scout 21 имеет внешний синхронный двигатель переменного тока с частотой вращения 300 оборотов в минуту; он обеспечивает тихую работу и плавную передачу вращения на массивный алюминиевый диск. Подшипник – инвертированный, из стального закалённого вала с закалённым же хромовым шариком наверху (твёрдость 60 по шкале Роквелла) и стакана из латуни с опорным диском из материала PEEK (PolyEtherEtherKetone).

 

Scout 21 – очень надёжное в работе и простое в настройке устройство. Установочный размер проигрывателя: 47 x 37 см; общие габариты 48 x 38 x 22 см, вес 14,5 кг. Розничная цена в России – 292500 рублей.

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