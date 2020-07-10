ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Проигрыватель виниловых дисков Dual CS 800


10.07.2020 12:06

 

 

Новая модель проигрывателей виниловых дисков вышла под брендом Dual. В новинке с ручным управлением сочетаются тяжёлое шасси и плавающее субшасси, а её внешний вид соответствует современным тенденциям в промышленном дизайне.

 

Несмотря на довольно «изящную» внешность, шасси Dual CS 800 имеет необходимый вес для поглощения любого ударного шума и приходящих снаружи вибраций. Развязку алюминиевого субшасси с основным шасси из МДФ обеспечивают четыре параболические пружины. Добиться ровного положения устройства на поверхности позволяют три демпфирующие алюминиевые ножки. Двигатель постоянного тока имеет электронное управление и регулируется сенсорным переключателем нового образца, в котором текущая установленная скорость обозначена светодиодом

 

Разработчики Dual улучшили конструкцию подшипника тонарма. Прижимная сила регулируется высокоточной торсионной пружиной; также предусмотрена регулировка антискейтинга. Входящий в комплект поставки картридж Ortofon 2M Red крепится на съёмный, устойчивый к кручению шелл из углеродного волокна с отверстиями 1/2 дюйма.

Связанные новости:
 Эксклюзивный виниловый релиз от Pro-Ject - 22.04.2020 10:47
 Автоматическая «вертушка» Dual CS 458 - 20.03.2020 12:27
 Виниловый проигрыватель Sol от Schiit Audio  - 12.09.2019 08:00
 Виниловый проигрыватель Pro-Ject X2 - 19.07.2019 10:00
 Галактика Ortofon - 24.05.2019 13:00
 Полуавтоматическая «вертушка» Dual CS 526 - 12.03.2019 13:30
 Новая игла Ortofon 2M Blue 100 - 28.01.2019 17:30
 Audio Deva: круг – это скучно - 16.11.2018 15:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007