Проигрыватель виниловых дисков Dual CS 800

10.07.2020 12:06

Новая модель проигрывателей виниловых дисков вышла под брендом Dual. В новинке с ручным управлением сочетаются тяжёлое шасси и плавающее субшасси, а её внешний вид соответствует современным тенденциям в промышленном дизайне.



Несмотря на довольно «изящную» внешность, шасси Dual CS 800 имеет необходимый вес для поглощения любого ударного шума и приходящих снаружи вибраций. Развязку алюминиевого субшасси с основным шасси из МДФ обеспечивают четыре параболические пружины. Добиться ровного положения устройства на поверхности позволяют три демпфирующие алюминиевые ножки. Двигатель постоянного тока имеет электронное управление и регулируется сенсорным переключателем нового образца, в котором текущая установленная скорость обозначена светодиодом

Разработчики Dual улучшили конструкцию подшипника тонарма. Прижимная сила регулируется высокоточной торсионной пружиной; также предусмотрена регулировка антискейтинга. Входящий в комплект поставки картридж Ortofon 2M Red крепится на съёмный, устойчивый к кручению шелл из углеродного волокна с отверстиями 1/2 дюйма.