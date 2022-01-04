Проигрыватель виниловых дисков Victrola Premiere V1

04.01.2022 10:06

В 2021 году объём продаж виниловых пластинок в мире превысил этот же показатель для компакт-дисков – впервые с 1986 года. Меломаны достают с антресолей свои старые проигрыватели или идут в магазин за новым современным устройством... Неудивительно, что в продаже всё чаще можно увидеть новые модели виниловых «вертушек» – производители следят за рыночными тенденциями и стараются оперативно реагировать на изменения спроса.



Одна из таких новинок – выпускаемый американской компанией Victrola проигрыватель виниловых дисков Premiere V1. Его преимущество – в универсальности решения: это устройство категории «всё-в-одном», которому не требуются дополнения в виде пары массивных напольных колонок.

Аудиосистема – встроенная, есть также внешний беспроводной 6,5-дюймовый сабвуфер. Скорость вращения поворотного стола с ременным приводом – 33,3 или 45 оборотов в минуту; в комплекте – алюминиевый тонарм с функцией «анти-скейт», регулируемым противовесом и MM фонокорректором собственного производства Victrola. При необходимости можно скачивать аудио со смартфона или подключить (по Bluetooth) к проигрывателю внешние громкоговорители. Кроме того, Premiere V1 можно использовать в качестве саундбара для телевизора – для этого имеется оптический аудиовход (в дополнение к выходному RCA разъёму). Мультфункциональный регулятор с подсветкой расположен на передней панели «вертушки»; управлять ею можно и с помощью пульта ДУ.