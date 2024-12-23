ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Проигрыватели Pro-Ject T1 EVO – в продаже в России


23.12.2024 13:14

 

 

В российских аудиосалонах появились в продаже проигрыватели виниловых дисков Pro-Ject новой серии T1 EVO. Эти устройства рассчитаны в первую очередь на начинающих пользователей; производитель рекомендует обратить на них внимание и тем аудиофилам, кто планирует пополнить свою аудиосистему виниловой «вертушкой», но пока не готов приобретать дорогой аппарат.

 

Проигрыватель винила Pro-Ject T1 EVO (OM10) – устройство с базовой конфигурацией. Компания выпускает новинку ещё в двух версиях: T1 EVO Phono (OM10) и T1 EVO BT (OM10). Первая отличается от базовой наличием отключаемого фонокорректора; вторая оснащается ещё и Bluetooth-передатчиком с поддержкой aptX HD для стриминга аудиофайлов на совместимые аудиоустройства. Все модели – с фирменным алюминиевым тонармом длиной 8,6 дюйма с антирезонансным интегрированным шеллом. Все устройства серии комплектуются MM-картриджем Ortofon OM 10, предустановленным и отрегулированным.

 

Все модели серии имеют сплошное шасси из ДВП средней плотности (MDF); опорные диски «вертушек» сделаны из закалённого стекла толщиной 8 мм и установлены на субдиск из композитного материала. У проигрывателей серии T1 EVO пассиковый привод, схема стабилизации скорости – с электронным переключением. Отделка корпуса: чёрный или матовый белый лак или имитация натурального древесного шпона.

Связанные новости:
 Новинки Pro-Ject для российских виниломанов. Часть вторая. - 09.12.2024 13:32
 Академия Винила научит слушать пластинки - 19.11.2024 19:00
 Pro-Ject возвращает в «золотой век» винила  - 01.11.2024 14:56
 Как стекло: Pro-Ject XA B  - 19.08.2024 08:18
 Проигрыватель винила Pro-Ject T2 W Rainier - 12.08.2024 11:47
 Один из немногих: Pro-Ject Perspective Final Edition (2M Bronze)  - 30.05.2024 17:12
 Новые шеллы Pro-Ject  - 08.04.2024 12:28
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007