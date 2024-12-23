Проигрыватели Pro-Ject T1 EVO – в продаже в России

23.12.2024 13:14

В российских аудиосалонах появились в продаже проигрыватели виниловых дисков Pro-Ject новой серии T1 EVO. Эти устройства рассчитаны в первую очередь на начинающих пользователей; производитель рекомендует обратить на них внимание и тем аудиофилам, кто планирует пополнить свою аудиосистему виниловой «вертушкой», но пока не готов приобретать дорогой аппарат.



Проигрыватель винила Pro-Ject T1 EVO (OM10) – устройство с базовой конфигурацией. Компания выпускает новинку ещё в двух версиях: T1 EVO Phono (OM10) и T1 EVO BT (OM10). Первая отличается от базовой наличием отключаемого фонокорректора; вторая оснащается ещё и Bluetooth-передатчиком с поддержкой aptX HD для стриминга аудиофайлов на совместимые аудиоустройства. Все модели – с фирменным алюминиевым тонармом длиной 8,6 дюйма с антирезонансным интегрированным шеллом. Все устройства серии комплектуются MM-картриджем Ortofon OM 10, предустановленным и отрегулированным.



Все модели серии имеют сплошное шасси из ДВП средней плотности (MDF); опорные диски «вертушек» сделаны из закалённого стекла толщиной 8 мм и установлены на субдиск из композитного материала. У проигрывателей серии T1 EVO пассиковый привод, схема стабилизации скорости – с электронным переключением. Отделка корпуса: чёрный или матовый белый лак или имитация натурального древесного шпона.



